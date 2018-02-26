金属期市：期铜上涨，受中国进口增加驱动

路透伦敦2月26日 - 期铜价格周一上涨，因中国进口上升和经济数据强劲，巩固中国需求稳健的预期。

全球股市不断攀升，也燃点对包括基本金属在内的较高风险资产的兴致，法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

“宏观和微观因素都很好，”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报每吨7,110美元，离1月所及的四年高位7,312.50美元不远。

中国1月铜进口环比增长13%，至314,525吨，精炼镍进口翻倍至26,691吨，精炼锌进口劲升287%至67,111吨。

镍和锌价格也走高，因进口数据强劲，且中国钢铁期货跳涨逾3%，触及近三个月最高，因报导称中国产钢重镇唐山在下月冬季供暖结束后将继续延长限产令。

LME期镍收涨1.2%，报每吨13,925美元的近三年高位，期锌收升0.8%，报3,531.50美元，收于近2007年来最高水平。

1月中国废金属进口下降至近两年来最低水准，此前中国限制进口。1月中国废铜进口同比下跌28%。

亮丽的经济数据巩固了对金属需求强劲的预期。1月新房价格上升，一项调查显示中国制造业预计将在2月份再次录得相对稳健的增长。。

纽约商品期货交易所(COMEX)的铜多仓增加，在截至2月20日该周，基金净多头头寸上升，为今年内首次。

期铝收低0.1%，报每吨2,138美元，但仍伸手可及1月触及的六年高位2,290.50美元。

LME期铅收涨1.9%，报2,580美元。期锡收低0.1%，报21,625美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)