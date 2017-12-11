金属期市：期铜上涨，因美元下跌和中国数据良好

路透伦敦12月11日 - 期铜周一连涨第四日，受美元走弱和最大消费国中国数据显示需求增长支撑。

伦敦金属交易所(LME)期铜上升1.5%，收报每吨6,670美元，这是近两个月来最大单日涨幅。期铜从10月触及的三年高位下跌了约8%。

“美元下跌，目前给期铜提供支撑，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg说，他补充说，中国数据，包括上周发布的铜进口增长数据扶助期铜上涨。

“期铜已经从近期高位回落，所以部份投资者可能在趁低吸纳，”Weinberg说。

中国的汽车销售和贷款数据直指消费者信心改善。中国的工业金属消费占全球消费量的约一半。

中汽协周一公布的数据显示，11月中国汽车销量同比增长0.7%至296万辆，为连续第六个月同比增长。

中国今年首11个月银行贷款高于上年同期，因11月信贷增幅强于预期。家庭贷款，主要是按揭贷款，也增长，占新增贷款的55%。

美元下跌，令美元计价的金属对非美国企业来说更便宜。美元兑一篮子货币下滑，因美国薪资数据表现平平，可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)放慢下年的加息步伐。

期锌收高1.4%，报3,125美元。

现货锌较三个月期锌溢价MZN0-3降至6美元，10月12日溢价高见91美元。

LME监控的仓库的锌库存减少1,700吨，至2008年11月来最低19.9425万吨。但取消仓单占总库存的18%，低于三个月前的50%。

研究机构安泰科(Antaike)称，中国11月锌产量按年下降1.1%至42.3万吨。安泰科预计，2017年的产量将按年下降6万-8万吨。

纽约商品期货交易所(COMEX)公布的数据显示，最新一周投机者所持的COMEX铜期货和期权多头头寸下降大约三分之一，至54,881口。

期铝收高0.5%，报2,002美元。期镍收涨2.7%，报11,240美元。期铅收升1.6%，报2,488美元。期锡收低0.3%，报19,400美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)