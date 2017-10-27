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金属期市：期铜下挫，因美元上涨
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2017年10月27日 / 下午5点15分 / 更新于 20 小时内

金属期市：期铜下挫，因美元上涨

1 分钟阅读

路透伦敦10月27日 - 期铜周五连跌第三日，多数其他工业金属也下跌，此前美元触及三个月高位，令基本金属对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

美元上涨和投资者获利了结，推低期铜价格，但后市前景良好，法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

“价格仍维持在相对高的水准，受助于经济成长和需求充足，从库存下降中反映出来，”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.2%，报每吨6,830美元，此前触及10月11日来最低6,782.50美元。本周周线下滑1.8%，为五周内首周下跌。

LME有仓单铜库存减少5,975吨，至163,250吨的六周最低水准，低于10月中的吨，对铜价提供一些支撑。

美元上涨至三个月高位，可能降低对美元计价的金属的需求，此前欧洲央行延长购债计划和美国众议院通过预算案，为减税铺平了道路。

期镍收盘没有成交，但买盘最后报11,580美元，下跌1.4%，周线可能跌1.7%。期锌收低1.6%，报3,172.50美元，但周线可望上涨2.4%。

期铝收低1%，报2,168美元。期铅收跌2.3%，报2,424美元。期锡收高0.1%，报19,875美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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