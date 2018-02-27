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February 27, 2018 / 6:02 PM / 更新于 a day ago

金属期市：期铜下滑，因美元在美联储主席国会作证后反弹

1 分钟阅读

* 美元指数触及两周高位，此前美联储主席鲍威尔在国会作证

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路透伦敦2月27日 - 期铜周二下跌超过1%，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔称尽管减税计划和政府支出给经济带来额外的刺激，但美联储将坚持渐进加息。

金融市场热切期待鲍威尔的国会首秀，渴望从中寻找未来美国货币政策的线索。

鲍威尔的言论提振美联储将继续加息的预期，带动美元兑一篮子货币触及两周高位，从而重压美元计价的资产。

“美元走势确实影响市场价格，特别是铜价，”荷兰银行分析师Casper Burgering表示。

工银标准银行周二在一份报告中表示，该行仍预期基本金属基本面前景正面，预期2018年和一直到2020年全面供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)期铜收低1.3%，报每吨7,021美元，脱离盘中触及的两周低位6,988.50美元。

现货铜较三个月期铜贴水CMCU0-3周二缩窄至六周最窄的32.25美元，一周前贴水42.25美元。

LME期铝收涨0.4%，报每吨2,147美元。

路透技术分析师王涛表示，LME期铝可能测试2,131美元的支撑位，跌穿该水准可能导致期铜降至2,108美元的下一道支撑位。

LME期锌收跌1.3%，报3,487美元。期铅收低0.2%，报2,576美元。期锡收涨0.5%，报21,725美元。期镍收低0.6%，报13,840美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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