金属期市：期铜下跌，但对中国需求的乐观情绪提供支持

* 基金所持的LME铜净多头头寸达到9月中来最高水准

路透伦敦10月18日 - 期铜价格周三下跌，因近期上涨至三年高位后出现获利了结，但预计中国需求不断增长有助于限制跌幅。

市场关注周三开幕的中国中共十九大的消息，可能提振制造业和建筑活动，带动工业金属需求。

“市场人士预计将有重大的社会建设计划，各种各样的爆炸性消息，”Marex Spectron分析部全球主管Guy Wolf说。

“消息面令市场失望的可能性相对较大，所以对市场短期可能出现修正的预期是合理的，不过，整体状况是长期牛市...有一些证据显示投资资金回到商品市场。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.5%，报每吨6,990美元，周一曾触及2014年7月来最高7,177美元。

周三在北京召开的中共十九大开幕式上，中国国家主席习近平在长达三个半小时的报告中不仅详述了十八大以来从严治党的成果和继续完善的决心，亦对中国经济、政治和社会生活的方方面面给出了明确的政策信号，包括深化供给侧结构性改革、反腐败决心不动摇等。

市场预计今年铜市供应不足。国际铜业研究组织(ICSG)称，市场预期今年上半年铜供应短缺7.5万吨。

基金所持的LME铜净多头头寸达到61,302口，或相当于150万吨以上，自10月2日上升了大约13%，处于9月中来最高水准。

期铝收低0.9%，报2,120美元。

期锌上涨1.2%，报3,127美元，较10月初触及逾3,300美元的十年高位低6%。

期铅上涨1.2%，报2,522美元。期锡下跌1.3%，报20,080美元。期镍下跌1%，报11,645美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)