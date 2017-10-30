金属期市：期铜从两周低位回升，因美元回落

* 期铜在周五下滑2%后反弹

* 期锡收在11周低点19,400美元

路透伦敦10月30日 - 期铜周一上涨，从上日触及的两周低位反弹，因美元录得年内最大单周涨幅后回软，吸引买家买入期铜。

期铜周五下挫超过2%，至6,782.50美元，此为10月11日来最低。

“上周期铜的走势很大程度上是因为美元坚挺，”ING分析师Warren Patterson说。“现在作出修正。今日美元下跌，所有基本金属有所上涨。”

“围绕基本金属的人气仍然相当正面，”他补充说。“周五公布的美国第三季GDP数据良好，经齐数据转强，确实支持基本金属市场更强劲的需求面。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收涨0.5%，报每吨6,867美元。

美元在上周录得年内最大单周涨幅后周一下滑，全球股市触及纪录新高，欧股受西班牙政治危机忧虑缓解所提振。

嘉能可周一公布的第三季生产报告中，调降了铜、锌、煤等产出预估，原因在于运营面临一些难题、维修、矿场开采末期产出下滑等，不过该公司称全年获利不会受挫。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月24日当周，对冲基金和基金经理的期铜净多仓增加1,026口至108,739口，创六周高点。

今年表现落后的期锡下跌2.4%，报19,400美元，为11周低点。

期铝下跌0.2%，报2,163美元，从上周触及的五年半高位2,215美元进一步下滑。

期锌升1.2%，报3,209美元。期铅下跌0.6%，报2,410美元。期镍收高0.8%，报11,675美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)