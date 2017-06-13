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金属期市：期铜从近两个月高位下滑，中国锌价跌向七个月低位
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2017年6月13日 / 早上8点11分 / 2 个月前

金属期市：期铜从近两个月高位下滑，中国锌价跌向七个月低位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透墨尔本6月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从近两个月高 位下滑；中国锌价跌向七个月低位，随钢铁价格一道下跌。美国联邦储备 理事会(美联储/FED)将于本周稍晚发布利率决议。

外界普遍预期美联储本周将调升指标利率，或许还将提供更多缩减资 产负债表计划的细节。

预计升息将提振美元并抑制金属需求。

0726GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.7%至每吨5733美元，前一交易日下跌0.6%。

期铜技术面已经挑战100日移动均线附近每吨5,784美元的阻力位，周五触及5,832美元，为4月10日来最高水平。

上海期货交易所主力期铜合约下跌1.1%，至每吨45,830元人民币。

储放于中国保税区的锌升水已由上周的155美元，大涨至195-205美元ZN-BMPBW-SHMET。供应紧张的迹象也出现在上海期交所，周一近月价格较三个月期价升水上扬至超过2,000元人民币。

行业消息人士称，上海期货交易所近月期锌合约空头被迫回补仓位，由于上海期交所近月期货合约主要接受中国注册品牌交付，因此对LME的溢出效应可能有限。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉)

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