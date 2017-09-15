金属期市：期铜反弹，朝鲜发射导弹后投资基金介入

路透悉尼9月15日 - 伦敦期铜周五早盘走高，从隔夜跌势中反弹，朝鲜发射导弹后投资基金涌入金属等避险资产。

珀斯的一位不愿具名的交易员称，“我们发现基金对期铜有买兴，推高了价格。”

期铜周四跌至四周低点，中国公布的部分数据逊于预期，预示中国对铜的需求放缓。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.1%至每吨6,510.25美元。

主力沪铜跌0.45%至每吨50,350元人民币(7,684.68美元)。

铜价已从5月低点反弹28%，在9月5日触及2017年峰值6,970美元，得益于中国需求旺盛的预期。

韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

周四出炉的数据显示，中国8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

伦敦金属交易所注册仓单库存增加26,000吨至186,125吨，较上周触及的9月低点上升67%。

沪铅涨1%至三周半新高，周三和周四则分别上涨3%和2%。该合约自5月19日创下2017年最低收位以来已累计上涨逾25%。(完) (编译 张荻/侯雪苹；审校 王颖/戴素萍)