金属期市：期铜周线下跌，势将录得5月初来最大周度跌幅

* 期铜受压，因美国升息环境

* 中国楼市降温和投资放缓削弱经济前景

路透伦敦6月16日 - 期铜周五小涨，但本周可能录得5月初来最大单周跌幅，因市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.21%，报每吨5,673.00美元，但本周可能下跌逾2%。

“美联储鹰派的基调削弱了投资者对商品和铜的一些兴致，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen说。

“美元开始再度上涨，令商品需求下降的情况加重。”

美联储本周宣布升息，暗示在年底前将进一步收紧政策，这提振美元，令美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

本周数据显示，总的来说，5月中国经济仍然稳步成长，但货币政策收紧，楼市不断降温和投资不断放缓，巩固了未来数月经济成长动能逐步下降的观点。中国是全球最大的铜消费国。

期锌上涨0.7%，报每吨2,522.50美元，因钢铁价格上涨提供支撑，令期锌扳回本周录得的大部份跌幅。

期镍上涨0.96%，报8,935.00美元。本周期镍曾触及去年6月来最低水准，但本周周线基本持稳。

期铝上升0.11%，报1,874美元，昨日触及逾一个月最低。本周周线连续第三周下跌。

期锡上涨0.72%，报19,640美元。期铅升1.03%，报2,114.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)