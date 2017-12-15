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金属期市：期铜和期铝领涨上海基本金属期货，受中国制造业数据推动
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December 15, 2017 / 7:52 AM / a day ago

金属期市：期铜和期铝领涨上海基本金属期货，受中国制造业数据推动

1 分钟阅读

路透悉尼12月15日 - 期铜和期铝周五领涨上海基本金属期货，受助于隔夜伦敦市场在中国制造业数据推动下的涨势。

周四公布的数据显示，中国11月工业产出增幅快于预期，表明世界最大工业金属消费国的经济仍具有韧性，部分受助于建筑业蓬勃发展。

此外还有数据显示，中国11月铝产量降至235万吨，较10月减少7.8%，且是2015年2月以来的最低水平。该数据也提振了期铝价格。

主力沪铜合约涨0.9%至每吨52,920元人民币(8,008.47美元)。

0700GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅升至每吨6,795美元，隔夜涨1%。

沪铝涨逾1%，收在九日高点14,450元。

LME期铝小跌至每吨2,043.50美元。

国际镍业研究组织(INSG)周四发布的数据显示，10月全球镍市供应缺口从上月修订后的7,500吨扩大至9,700吨。

LME三个月期锌徘徊在距上月触及的10年高点3,326美元不远的水平。在嘉能可(Glencore) 2015年10月宣布削减50万吨锌矿产能时，期锌价格在每吨1,700美元。

日本央行短观调查显示，第四季日本大型制造业企业信心连续第五个季度改善，并触及11年高位，显示出口和企业获利正在给经济带来动能。(完) (编译 张荻/艾茂林; 审校 张明钧/王洋)

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