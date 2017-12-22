金属期市：期铜因全球成长希望触及两个月高位，期铝上涨

路透伦敦12月22日 - 期铜周五触及两个月高位，节日前夕市场交投淡静，本周周线上涨超过3%，受助于全球成长强劲的迹象；期铝触及七周峰值，因最大生产国中国减产。

在圣诞节为期两日假期前，伦敦金属交易所三个月期铜收涨0.5%，报每吨7,124美元，稍早触及逾两个月高位7,129.50美元。

“中国（楼市）数据超出预期，美国楼市数据良好，加上美国国会通过了税改议案，”瑞士宝盛集团商品研究部门主管Carsten Menke说。

但他表示，“我认为7,000美元的价格将不能保持至2018年。虽然最新的中国楼市数据正面，但趋势自6月，7月以来是下跌的。金属的需求应该会走软，尽管全球经济稳固。”

美国11月消费者支出增长加速，一关键的资本财订单连续第10个月增长，这是强劲的增长势头延续至第四季的最新迹象。

国际铜业研究组织(ICSG)在月度报告中表示，9月全球精炼铜市场供应短缺13.2万吨，8月为过剩9.4万吨。

期铝收涨2.1%，报每吨2,192美元，此前触及11月1日来最高2,204美元。

五名消息人士向路透表示，日本铝买家同意向铝生产商为1-3月付运的铝支付溢价103美元/吨，这反应了现货月合约升水攀升。

国际铝业协会(IAI)周三数据显示，中国11月日产铝量下降至7.83万吨，10月为8.21万吨。

期锌收涨0.7%，报3,265美元，稍早触及11月1日来最高水准。期铅收跌0.6%，报2,490美元。期锡收涨0.9%，报19,530美元。期镍收涨0.5%，报12,130美元，此前触及11月中来最高。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)