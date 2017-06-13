金属期市：期铜持稳，期锌升水因钢铁需求旺盛而飙升

路透墨尔本6月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从接近两个月高位下滑，而中国锌价升水则因需求旺盛与供应有限而飙升。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于本周稍晚发布利率决议。

“锌需求良好，因为中国目前的钢铁需求热络。下半年的需求增长料将放缓，从而令钢铁需求承压，可能也会波及(锌)需求，”瑞银集团驻墨尔本分析师Lachlan Shaw说。

“但锌市的题材在于供应。实货升水已见跳涨。这是一个信号，需要看到这种情况持续下去。这有可能是很多人一直期待的收紧情况--我预期期货会补涨。”

0258GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨5769美元，上日小跌0.6%。

期铜技术面已经挑战100日移动均线附近每吨5,784美元的阻力位，周五触及5,832美元，为4月10日来最高水平。

上海期交所主力期铜下滑0.6%至每吨46,070元人民币。

储放于中国保税区的锌升水已由上周的155美元，大涨至195-205美元ZN-BMPBW-SHMET。供应紧张的迹象也出现在上海期交所，周一近月价格较三个月期价升水上扬至超过2,000元人民币。

行业消息人士上月表示，中国5月起料增加精炼锌进口，因全球锌精矿供应减少，影响本地锌产量。(完) (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 张涛/汪红英)