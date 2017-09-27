金属期市：期铜收高，此前连续五日下跌

* 股市上涨，因特朗普将公布税改计划

* 美元上升，抑制商品的涨势

路透伦敦9月27日 - 期铜周三收高，在之前连续五日下跌后扳回部分失地，因预期从较长期看，需求畅旺将超过供应，这吸引一些买家回场。

较广泛市场对景气类资产的胃纳也支撑期铜，全球股市上涨，因美国共和党推出其美国税改计划。不过，美元走坚，抑制基本金属市场的涨势。

“铜价本周开局大跌，”荷兰银行分析师Casper Burgering说，“但较长期来说，铜市基本面相当强劲。”

“你看到不仅中国需求良好，而且从较长期来看，其他产业的需求增长的更多，例如电动汽车行业。在现阶段，基本面对价格上涨有很大的支撑。”

伦敦金属交易所三个月期铜收报每吨6,438美元，上升0.4%，但低于日内高位6,491.50美元。上周期铜触及8月中来最低6,366美元。

现货铜和三个月期铜价差收窄。周二价差走宽至近十年最宽水准，反映现货铜需求缺乏。

一项民间调查结果显示，中国经济增长在第三季可能放缓，但仍远好于去年；调查还显示2018年或面临重大风险。

股市上涨，因美国共和党议员和白宫提出下调公司税，而对美国进行年内第三次升息的预期提振美元。

LME期锌收低0.4%，报每吨3,105美元。期铅收跌1%，报2,462美元。

期镍收跌2.2%，报10,240美元。

期锡几无变动，报20,700美元。期铝收高0.3%，报2,132美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)