金属期市：期铜触及一周高位，因全球经济成长希望

路透伦敦10月24日 - 期铜周二触及一周高位，其他基本金属也上涨，因美元下跌，且投资者对全球经济增长前景仍感到乐观，尽管放慢的风险犹在，尤其是最大金属消费国中国。

美元兑一篮子货币下跌，亚洲股市保持在近期高位，中国股市攀升，中共十九大周二闭幕。

“我们看到铜市的看多人气是基于全球经济同步成长，但当接近这些水准，放慢的可能性就上升很多，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

“我们预期，明年铜市会出现供应过剩，部分原因是中国楼市和基建方面放慢，矿场产量在今年工人罢工后会恢复。”

伦敦金属交易商（LME）三个月期铜收高0.4%，报7,035美元，盘中触及一周高位7,123美元。

一名熟知事况的消息人士表示，山西省一家民间煤矿行业投资人，是中国期铜押注数量大幅增加的主要推手，其持有的期货仓位逼近30亿美元，带动铜价升至四年半高点。

中国国家统计局周一公布，9月精炼铜产量同比增加6.8%，达到2014年12月以来最高。

期铝收高0.8%，报2,155美元。

中国最大国有铝生产商表示，由于下游需求强劲，今年铝消费量料将增长9-10%，并且将以高于2018年国内生产总值(GDP)增长的速度继续上升。

期锌涨1.5%，收报3,177美元，稍早触及一周高位3,197美元。中国9月锌产量下滑2.7%，至53.7万吨，令对冬季减产令供应收紧的担忧加重。

LME期镍收高1.1%，报11,995美元。

印尼PT Aneka Tambang Tbk收到矿业部对未来12个月增加镍矿石出口125万吨的提议。

期铅收低1.2%，报2,470美元。期锡涨1%，报19,775美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)