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金属期市：期铜触及两周低位，锌价涨至逾十年高位
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January 8, 2018 / 6:16 PM / 更新于 19 hours ago

金属期市：期铜触及两周低位，锌价涨至逾十年高位

1 分钟阅读

路透伦敦1月8日 - 期铜周一触及两周低位，因美元上涨带来压力和市场在12月大涨后整固，而期锌再次触及逾十年高位，因供应忧虑。

美元兑欧元上涨，令以美元计价的金属对非美国投资者来说更昂贵；全球股市接近历史高位，今年开局创八年来最强，且没有显示出减弱的迹象。

“我们在去年晚些时候和2018年初经历了一个非常强劲的时期，仍然有铜供应增长，因新的矿业项目落地，”Bernstein分析师Paul Gait表示，但他补充说，他仍预期铜价“在2018年上涨。”

截至1月2日当周，铜投机者增加净多头或买入仓位13,604口，至113,124口。

在锌市场，现货合约较伦敦金属交易商(LME)三个月期锌价差为升水26美元，12月12日为贴水10美元，这是锌供应紧张的最新迹象。

LME期铜收高0.1%，报每吨7,125美元，此前触及两周低位7,105美元。期铜在12月28日曾触及2014年12月来最高7,312.50美元。

期铝收低1.3%，报2,175美元，此前触及近两周低位2,171美元，上期所AL-STX-SGH铝库存升至纪录高位，较去年初水准上升约660%。

期锌收涨1%，报3,386美元，此前触及2007年来最高3,390美元，因担忧库存减少和市场供应不足的情况持续。

期铅收涨2.5%，报2,604美元。期锌收涨0.1%，报20,000美元。期镍收报12,530美元，和上日持平。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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