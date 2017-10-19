金属期市：期铜连跌第三日，此前中国公布的经济数据符合预期

路透伦敦10月19日 - 伦敦期铜周四连续第三日下跌，此前数据显示全球最大金属消费国中国经济成长与市场的预估一致。

投资者获利了结，此前期铜周一升穿7,000美元，为2014年9月来首次，丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。

“总的来说，中国的数据与市场的预估一致，”Pedersen说，又预期，明年中国经济成长放缓，期铜在今年底前将跌至6,500美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报每吨6,967美元，较周一高位7,177美元下跌接近3%。

支撑位在6,900美元，费波纳奇回档位在大约6,850-6,865美元，券商Marex Spectron在报告中指出。

中国经济今年的增速可能会加快。不过政府抑制房地产和债务风险的措施正开始对经济构成一些压力。

中国9月规模以上工业增加值同比实际增长6.6%，高于预期，1-9月固定资产投资同比增长7.5%，路透调查中值为7.7%。中国1-9月房地产开发投资同比增8.1%，商品房销售面积同比增10.3%。

美元下跌至六日低位，这支持金属价格，因以美元计价的金属对持有其他货币的投资者来说较便宜。尽管周四公布的美国就业数据和企业信心正面，但美元走低。

LME期铝收高1.6%，报2,153美元。

期镍收高0.8%，报11,740美元。期锌收低0.2%，报3,114美元。期铅跌2%，报2,470美元。期锡下跌1.2%，报19,850美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)