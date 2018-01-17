金属期市：期铜重拾跌势，因投机者结清头寸

路透伦敦1月17日 - 期铜价格周三下跌，因一些投机者对12月涨势获利了结，且其他投机者在价格跌穿技术水准后作空。

期铜在12月的涨势攀升了12%，但之后回落了大约3%。

“12月铜价涨得相当快，似乎超前了基本面，所以存在获利回吐的风险，鉴于净投机头寸很多，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

Bhar补充说，当期铜跌穿技术支撑水准，引发了进一步抛售，尽管他认为任何下跌都是买入的机会。

市场供应存在不确定性，因为中国限制铜废料进口和几个矿场在进行劳工合约磋商，这包括Escondida矿场，Bhar说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨7,034美元，周二下跌了1.8%。

根据路透计算上海期交所数据，期货经纪商格林大华在过去两日减持75%的4月沪铜合约多头仓位。

三个月期铝上涨0.1%，收报2,192美元。

LME期镍收跌1.1%，报12,415美元，期锌收跌1.1%，报3,367.50美元。

周三数据显示，11月全球锌市供应缺口扩大至80,100吨，全球铅市供应过剩15,600吨。

期铅收跌0.3%，报2,547美元。期锡上涨0.1%，报20,495美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)