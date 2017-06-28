金属期市：期铜，期铅和期锌触及近三个月高位，因美元急跌和供应收紧

路透伦敦6月28日 - 期铜、期铅和期锌价格周三触及近三个月高位，受助于美元大跌，供应收紧迹象和对中国需求的乐观人气，尽管美国经济成长忧虑限制升幅。

美元兑欧元周三触及一年最低水准，此前英国央行总裁发表了鹰派的讲话，燃点对欧洲收紧货币政策的押注。

对美国经济数据疲弱的忧虑持续，投资者怀疑总统特朗普是否能够推进税改和增加支出的计划。

不过，金属仍然有买需，归因于交易所库存下跌和中国需求稳健的迹象。

“夏季即将来临，我们预期中国会进一步降低产能，以满足环境保护需要，我们认为，消费者将在这些措施实施前买入金属，”SP Angel分析师John Meyer说。

“第一季市场对特朗普基建计划寄予的希望过高，但这些计划目前并未兑现，不过，中国成长还不错。”

伦敦金属交易所（LME）期铜收高0.4%，报5,881美元，此前触及4月初来最高5,881.50美元。

LME数据显示，铜库存MCU-STOCKS降至248,675吨，从5月初的水准下降30%，注册仓单库存同期下降40%。

期锌收低0.5%，至2,734美元，此前触及4月初来最高2,764美元。期铅收涨0.4%，报2,296美元，此前触及4月初来最高2,302美元。

期铝收涨0.7%，报1,896美元。期镍收高0.1%，报9,270美元。期锡收涨0.9%，报19,445美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)