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金属期市：期铝下滑，因担心中国减产放缓和需求疲弱
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2017年11月21日 / 下午5点52分 / 更新于 16 小时前

金属期市：期铝下滑，因担心中国减产放缓和需求疲弱

1 分钟阅读

* 期铜触及一周高位

* LME铜库存自9月以来下跌25%

路透伦敦11月21日 - 期铝周二跌向上周触及的近三个月低位，因预期最大生产国中国减产步伐放缓和需求增长疲弱。

伦敦金属交易所（LME）期铝收低0.2%，报每吨2,082美元。上周期铝跌至8月25日来最低2,068.50美元。

“中国减产显著，不过，传闻一些主要生产商的减产已经足够，”Oxford Economics商品分析师Dan Smith说。

“最近中国经济数据显示经济放缓，我们应该担忧需求问题。”

上月中国滨州下令年冶炼产能257万吨的设施在今年冬季关闭，但这些产能部份本已因为当局打击非法冶炼活动而关闭。

国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示，10月中国铝产量为254.6万吨，低于9月的260.6万吨。

中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大。

期铜收涨1.2%，报每吨6,909美元，此前触及11月13日来最高6,928.50美元。LME注册仓库的铜库存自9月中以来减少超过25%，至234,375吨，这是利多因素，交易商称。

铜库存注销仓单为总库存的逾40%，令人担心LME市场供应紧张。

期锌上涨0.9%，报3,190美元。期铅升0.8%，报2,479美元。期锡下滑0.9%，报19,275美元。期镍上涨1.8%，报11,870美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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