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金属期市：期铝升穿2,000美元触及两年半峰值，因中国关闭冶炼厂
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2017年8月8日 / 晚上7点05分 / 6 天前

金属期市：期铝升穿2,000美元触及两年半峰值，因中国关闭冶炼厂

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦8月8日 - 期铝周二升穿每吨2,000美元，触及两年半峰值，因越来越担心中国供应减少，以及对中国需求增长前景的乐观评估。

中国山东省下令关闭321万吨炼能，超过之前的预期，因政府加大防治重工业污染的力度。

中国今年早些时候下令28个城市的钢铁和铝生产企业在冬天减产，以应对雾霾天气。上周，唐山及河北省其他钢铁产区表示将执行减产指令。

“这足以让市场明白，今年下半年削减产能的力度可能比上半年更大，”ING分析师Hamza Khan说。

“我们认为，中国持续扩大基建将支持需求，”他补充说。

伦敦金属交易商（LME）三个月期铝收高3.4%，报每吨2,030美元，为2014年12月初以来最高。

中国海关称，中国7月铝出口44万吨，根据路透计算，较6月下降4.3%，但较去年同期上升12.8%。

LME期铜收高1%，报6,480美元，稍早升至两年半高位6,484美元。

全球股市触及历史新高，没有对弱于预期的中国贸易数据作反应。

中国钢期货微幅下跌，此前连续七天上升，令价格升至2013年来最高，因预期中国加大限产力度可能令冬季供应减少。

期锌收高2.3%，报2,925美元，稍早触及2月以来最高2,929.50美元。

期镍收高2.2%，报10,630美元，稍早触及3月来最高10,640美元。期铅收升0.9%，报2,383美元，盘中触及2月来最高2,392.50美元。期锡收低1.9%，报每吨20,210美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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