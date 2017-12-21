金属期市：期铝升至六周高位，受助于中国产量下降

路透伦敦12月21日 - 期铝周四触及六周峰值，因数据显示中国产量下降，巩固了供应收紧的预期。

不过，中国库存不断增加，限制了铝价的涨幅。

伦敦金属交易所指标期铝收涨1.2%，报每吨2,148美元，为11月7日来最高水准。

铝价今年迄今上涨逾25%，因市场消化了中国减产的消息，中国政府已下令部份铝产能关闭，以降低污染。

“因中国治理污染，一系列工业材料可能出现供应短缺，”SP Angel分析师John Meyer表示，他补充说，基金在年底前的卖盘，可能向价格施压。

国际铝业协会(IAI)周三数据显示，中国11月铝产量降至235万吨，10月为254.6万吨。

该报告也显示，中国2017年上半年铝产量为1,670万吨，较去年下半年增长1%。去年下半年铝产量较上半年增长10%。

基金所持的LME铝净多头头寸LME-AH-MNET为137,448口，自12月8日以来上升了超过10%，或接近350万吨。

上海期货交易所监控的仓库铝库存处于纪录高位73.6389万吨，暗示供应过剩，分析师表示。

分析师预计，中国铝产量在2018年和2019年将增长5%，增幅超过需求，导致供应过剩，这些过剩的供应可能进入出口市场。

美元上涨，令工业金属总体承压。

期铜上升0.6%，报每吨7,086美元。期锌升0.7%，报3,242美元。期铅下跌1.9%，报2,504美元。期锡下滑0.6%，报19,350美元。期镍升0.3%，报12,070美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)