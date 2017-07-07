金属期市：期铝回落，隔夜曾升至逾五周高点

路透悉尼7月7日 - 期铝价格继隔夜上涨后在周五亚洲时段下跌，投资者关注充裕的全球供应。

“我们担心买方或许太过乐观地认为，铝和氧化铝市场将因中国第四季起的冬季限产而收紧，”瑞银集团(UBS)在一份报告中说，“我们认为中国会关闭部分炼厂，但其他地方的产能以及库存将缓冲这一影响。”

伦敦金属交易所(LME)期铝价格周四升至逾五周高点，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，当地冶炼厂将被迫关闭部分产能。

0100 GMT，LME三个月期铝跌4美元，或0.2%，报每吨1,944美元。上海期交所主力期铝合约跌0.3%，报每吨14,195元人民币(2,087.81美元) 。

澳洲将2017年截至6月底的资源和能源出口收益下修4.6%，或近100亿澳元(76亿美元)，主要因为铁矿石价格下跌。

菲律宾新任环境及自然资源部部长西马图(Roy Cimatu)取消对包括矿山勘探与开发在内的项目发放环境许可的限制，推翻了在5月遭解职的前任此前发布的一项命令。

现货锡较LME三个月期锡合约出现大幅升水，理论上应能吸引大量锡进入LME注册仓库。

未来数天将公布的工业产出、投资、贷款和楼市数据，将为中国的基本金属需求提供线索。

LME三个月期铜跌0.2%，报每吨5,840美元。沪铜基本持平，报46,820元人民币。(完) (编译 汪红英/王琛；审校 戴素萍/龚芳)