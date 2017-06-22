金属期市：期铝徘徊在六周低位附近，因供应过剩风险

* 中国铝产量自3月来上升

* 市场聚焦锌库存不断下降和取消仓单增加

路透伦敦6月22日 - 期铝价格周四徘徊在六周低位附近，市场聚焦供应不断上升和最大出产国中国出口增加，铝生产成本下降和库存增长。

伦敦金属交易商（LME）指标期铝收高0.2%，报每吨1,870美元，此前触及1,866.50美元，接近周三触及的5月11日来最低1,866美元。

“中国的铝生产和出口正不断增加。库存不断上升，未显示出市场(供应)紧张的迹象，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke说。“生产成本下降，因为煤炭价格回落。”

中国铝出口不断上升。5月中国出口未锻造铝和铝制成品46万吨，高于4月的43万吨。

根据国际铝业协会(IAI)，去年中国铝产量占估计接近5,900万吨的全球总产量的55%。

LME铝库存本周增加约13,000吨，至143万吨以上。

上海期货交易所监控的仓库铝库存达到433,110吨，为1月水准的四倍多。

期锌收高2.3%至每吨2,700美元，稍早触及2,710美元，为4月7日来最高，因LME库存不断减少和取消仓单在65%以上。LME铝库存自1月以来下降约30%，至304,000吨。

期铜收平在每吨5,743美元。期铅收涨0.9%，报2,205美元。期锡收低1%，报19,300美元。期镍收高0.1%，报9,010美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)