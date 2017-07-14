FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 天前
金属期市：期铝持稳，因投资者重新评估对中国削减产能的忧虑
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月14日 / 下午5点37分 / 21 天前

金属期市：期铝持稳，因投资者重新评估对中国削减产能的忧虑

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月14日 - 期铝在上日录得近三个月最大单日升幅后周五持稳，因投资者重新评估对最大生产国中国削减产能的担忧。

一行业协会上月表示，中国将进行整顿，压制非法扩张铝产能的行动，中国媒体周四报导，当局正在酝酿大规模关闭铝生产厂。

但稍后的报导暗示，新的产能在规划中，抵销炼厂关闭的影响。

“中国题材已被消化。中国还在筹建效率更高的新炼厂。我预期，铝市不会从目前水准大幅上涨。我们预计，铝第四季均价为1,950美元，”荷兰国际集团商品策略师Warren Patterson说。

伦敦金属交易所三个月期铝收涨0.2%，报1,927美元，上日上涨1.7%。

期锌下跌0.6%，报2,786美元，因上期所监控的仓库锌库存较上周五跳增16.2%，至77,786吨。

期镍收涨4%，报9,580美元，为11月来最大单日百分比涨幅。

LME期铜收高0.9%，报5,926美元，因中国经济数据令人鼓舞，以及美国消费者物价和零售销售数据降低了今年美国再加息的机率。

中国6月公共预算收入同比增长8.9%，支出加速同比增19.1%。中国财政部国库司巡视员娄洪周五表示，当前经济运行中积极因素不断增加，为后期经济进一步稳中向好打下基础，并将对财政收入的增长提供有力支撑。与此同时，也存在一些制约收入增长的因素，下半年收入增幅可能有所放缓。

期铅收高1%，报2,316美元。期锡收平盘，报19,810美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below