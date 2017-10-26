金属期市：期铝触及五年多高位，受益于中国产量减少

路透北京/墨尔本10月26日 - 伦敦期铝周四跳涨至五年多高位，因中国冬季限产引发对铝及其原材料供应将不断减少的预期。

渣打银行分析师在报告中称，铝产量季节性限制举措不会像预期那般严重，指出中国宏桥的减产幅度目前看要低于30%。

“不过，新价格支撑已经显现，上游氧化铝炼厂和其他原材料生产依然实施严格的冬季取暖季限产措施，导致成本上涨，”他们并称。

0452 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝交投在每吨2,209美元，此前曾触及2012年3月以来的最高位2,211美元。

沪铝交投在逾一周高位每吨16,495元人民币，但仍低于上月触及的近八年高点17,345元人民币。

交易员称，美元走贬，技术面改善，期权仓位调整，都是推动LME期铝走高的因素。

其它金属也获得支持，LME期锌和期镍分别上涨1%和0.5%。LME期铜持稳在7,000美元关口上方，距本月早些时候触及的三年高点7,177美元不是很远。

沪锌涨1.5%，沪镍跌0.2%。上海螺纹钢期货跌1.5%，或在今日稍晚拖累镍价和锌价。

海德鲁(Norsk Hydro)周三表示，中国减产带来了正面人气，可能令2 018年铝市趋紧。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 王兴亚/孙茉莉)