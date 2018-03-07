金属期市：期铝跌至12月来最低，美国向进口钢铝征税的可能性增加

* 聚焦特朗普首席经济顾问柯恩辞职

* 铝库存增加，加剧需求忧虑

路透伦敦3月7日 - 期铝周三下跌至近三个月低位，因白宫一位关键的自由贸易倡导者辞职，使美国对进口钢铝征收关税的可能性增大，而基本金属总体受压，因担心爆发贸易战。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝收低2.3%，报每吨2,098美元，稍早降至12月20日来最低2,097美元。

上周美国总统特朗普宣布对进口铝征收10%关税的计划。

“美国对进口金属征税的想法，没有人应该感到意外，”SP Angel分析师John Meyer表示。

欧盟消息人士说，欧盟已经制定了一份报复清单，一旦特朗普实施其关税计划，欧盟将对从威士忌到哈雷戴维森摩托车等一系列美国进品商品征收关税。

加拿大官员表示，将会针对美国向进口钢铝征收关税实施报复性措施。

白宫国家经济委员会主任柯恩周二辞职，此前他反对特朗普关税计划的努力失败。

LME仓库铝库存不断增加，从一个月前的大约106万吨上升至132万吨，也重压期铝价格。

上期所监控仓库的铝库存达到84.2万吨以上，为纪录高位。

期铜收低0.8%，报每吨6,950美元，市场关注中国将公布的关键数据。

预计中国在未来几周发布的数据将显示，今年初经济基本保持稳定增长势头，出口增加，制造业活动基本保持强韧。

期锌收低1.3%，报3,260美元。期铅跌2.6%，报2,375美元。期锡下滑0.3%，报21,375美元，期镍跌0.7%，报13,595美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)