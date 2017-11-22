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金属期市：期锌上涨逾1%，受钢价强势表现拉动
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2017年11月22日 / 早上8点09分 / 1 天前

金属期市：期锌上涨逾1%，受钢价强势表现拉动

1 分钟阅读

路透北京/墨尔本11月22日 - 伦敦期锌周三大涨超过1%，受上海钢价的强劲表现拉动，市场预期中国钢厂在冬季被迫减产之后，将会补充库存。

炼钢生产中要用到锌。锌价继续受到支撑，因最大的锌生产国和消费国中国的产量因环保监察而受到打击。

“就锌而言，中国矿山产量减少将使供给保持紧俏，支撑未来六个月的价格，”摩根大通在报告中称。

0738GMT，伦敦金属交易所(LME)期锌涨1.4%至每吨3,236美元，为11月11日以来最高。该价格同时还突破较短期移动均值，向追随趋势的基金发出买入信号。

沪锌收高2.3%，上海螺纹钢期货亦收高2.3%。与会者称，参加在深圳举行的2017年中国国际铅锌周活动的人士称，锌人气也偏多。

LME期铜涨0.6%至每吨6,949.50美元，前一交易日上涨1.2%。沪铜收高1.6%至每吨54,110元人民币。

LME期铜未平仓合约数增加1,100口至309,401口或774万吨，但在美国周四感恩节假日之前，仍处于2016年2月以来最低水准附近。MCU-OI-TOT

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。

LME期镍跌0.8%，周二上涨近2%。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/白云)

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