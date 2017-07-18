金属期市：期锌回落，此前中国公布楼市数据

* 期镍价格触及四个月最高水准

* 锌注册仓单自上周以来接近翻番

路透伦敦7月18日 - 期锌周二回落，因获利了结和生产商卖盘，但期铜和其他基本金属上涨，因担忧供应短缺。

金属价格在日内稍早承压，因中国房价数据直指该国最主要房地产市场大幅降温。建筑业是工业金属的一个关键市场。

锌价下跌，受累于伦敦金属交易所(LME)仓库的库存再次增加，显示尽管大型矿场关闭，但仍然可获得供应。

“锌价略为下跌，因为昨日强劲攀升。我怀疑一些生产商卖出铜，锌和可能铝，”法国兴业银行金属部门主管Robin Bhar说。

“但供应问题主导许多金属价格，动能仍然上行，任何下跌应该会得到良好支持。”

LME期锌收跌0.8%，报每吨2,794美元，周一上涨1%。

LME锌注册仓单周二攀升10,500吨，自上周以来已经接近翻番。

LME期铜收高0.2%，报每吨6,007美元，上日攀升1.2%且触及四个半月高位。

美国地质调查局(USGS)表示，周一秘鲁外海发生规模6.4级的地震。秘鲁是主要铜生产国。

力拓公布第二季铜产量较疲弱，但重申其全年产量预估。

LME期铝收高0.6%，报每吨1,931美元，因投资者担心中国加大防污染力度，将关闭存在污染问题的冶炼厂。

期镍攀升1.9%，报收在四个月高位9,780美元。期铅下跌1%，报2,274美元。期锡升0.4%，报20,000美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)