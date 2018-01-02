金属期市：期锌涨至十年峰值，因供应不足

* LME锌库存自2015年9月以来下降70%

* 现货锌较三个月期锌逆价差为11月30日来最高

路透伦敦1月2日 - 期锌周二升至十年峰值，因市场聚焦供应不断下降将会造成的供应缺口，不过，锌价涨幅受限，因价格处于可能鼓励新产能投资的水准。

指标三个月期锌收涨0.9%，报每吨3,349美元，稍早触及2007年8月来最高3,352美元，当时锌需求还未受到金融危机的影响。

“需求增长良好，但从历史水平来，还未到令人惊叹的地步，这告诉我们这又是一次供应面的问题，”Bernstein分析师Paul Gait说。

“多年的投资不足已经将过剩供应消耗殆尽。我们可能看到价格升势短期进一步加速，但目前水平应该吸引充足的资本流入来增加供应，满足需求。”

全球最大消费国中国去年头11个月的锌进口跳升至57.3万吨以上，同比增长43%。

供应短缺，导致LME监控仓库的库存下降至18.0975万吨，较2015年9月下跌70%。上期所监控仓库的库存为6.863万吨，较2016年3月下降65%。

对LME市场供应不足的担忧，令现货锌较LME期锌升水24美元/吨，为11月27日来最高。

交易商正密切关注LME系统中的一个大头寸，该头寸持有30-39%的锌库存和现货合约。

总的来说，美元下跌，支持基本金属市场。

市场对中国需求感到乐观，因财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲。不过，原材料价格上升和公司裁员，燃点对成长的担忧。

期铜下滑0.6%，至每吨7,206美元。期铝跌0.1%，至2,264.5美元。期铅上涨3.3%，至2,570美元。期锡上涨0.1%，至20,040美元。期镍下滑1.1%，报12,620美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)