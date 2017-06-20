金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定

路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。

一连串的消息最近鼓励市场多头，包括传闻市场供应不足，预期秘鲁主要矿场工人罢工，以及库存不断下降。

不过，中国收紧货币政策，令人担忧中国对工业金属的需求。

“有一些利多的消息，这支持市场，但我不知道这些因素会持续多久，”顾问公司T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi在上午期锌上涨时表示。

“我们持有少量多头头寸，但不会一直保持这些仓位，因总体前景仍不是那么利多。中国正在收紧货币政策。”

伦敦金属交易商（LME）期锌收跌0.04%，报2,555美元，盘中触及6月1日来最高2,581.50美元。

“镀锌钢需求不旺，可能令未来几个月锌价疲弱，”花旗分析师Nell Agate在一份报告在说。

期镍下跌2.1%，收报每吨8,820美元。期镍周一上涨，因报导称，印尼有10多家新建的镍冶炼厂已经停止运营，原因是镍价大跌。

期铝收平在1,886.50美元。

期锡收跌0.4%，报19,505美元。

期铜收跌1.2%，报5,657美元。期铅收低0.1%，报2,127.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)