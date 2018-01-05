金属期市：期锌触及逾十年高位，因供应忧虑

* 期锌触及2007年8月来最高每吨3,375美元

路透伦敦1月5日 - 期锌周五触及逾十年高位，因市场供应紧张的忧虑持续，而期铜触及两周低点，因农历新年假期将至，中国投资者买兴阑珊。

周五数据显示，伦敦金属交易所仓库的锌库存MZN-STOCKS下降250吨，至2008年底来最低水平，较10月峰值下降了约三分之一。

最新的行业数据显示，10月全球锌市供应缺口从9月修正后的3.59万吨扩大至3.69万吨。

“我们一直预计2018年第一季锌价触顶，之前预期在每吨3,400美元。锌有很强的动能，在未来三至六个月升穿该水准是完全有可能的，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

但她补充说，“锌供应正在缓慢恢复，锌和铝之间存在巨大价格差异的时间越长，用户以铝代替锌的可能性就越大。”

LME三个月期锌收低0.2%，报每吨3,354美元，稍早触及2007年8月来最高3,375美元。

现货锌较三个月期锌价格CMZN0-3为升水22.50美元/吨，12月20日为贴水10.25美元/吨，显示市场短期供应紧张。

期铜收跌1%，报每吨7,120美元。12月月线上涨7%。

“工业金属市场的实货买需大多不旺，中国买兴可能继续清淡，直到下个月的中国新年假期结束，”Marex Spectron在报告中说。

期铅收低1.8%，报2,540美元。期铝收跌2.1%，报2,203美元。期锡收涨0.6%，报19,975美元。期镍收低1%，报12,525美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)