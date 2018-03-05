金属期市：期锌触及2018年低位，因库存跳增和美国关税计划

路透伦敦3月5日 - 期锌周一下滑至今年最低水准，连跌第五个交易日，因库存急增和担忧美国贸易关税计划，重压期锌价格。

期锌从上月触及逾十年最高水准每吨3,595.50美元后下跌了近8%。

期锌、期铝和期镍上周承压，此前美国总统特朗普公布计划，向进口钢铝征收高额关税，以保护美国生产商。

“我们一直认为今年锌价将大幅回落，无论钢材关税事件如何发展，关税计划显然是个隐忧，”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。

“锌之前是涨幅最大的LME金属，总是有回调的空间。基本面方面，我们看到去年矿山供应增长强劲，今年增长会进一步提速，所以我们预计市场供应吃紧的状况得到缓解。”

伦敦金属交易所(LME)期锌收低1.8%，报每吨3,296美元，上周周线下跌4.2%，为三个月来最大单周跌幅。期锌稍早触及12月28日来最低3,273.50美元。

LME监控的仓库锌库存MZN-STOCKS跳增59%，至20.905万吨，有仓单库存接近翻倍至16.2825万吨。

其他可能受美国关税影响的基本金属也面临压力。期镍收低0.1%，报每吨13,430美元。期铝收跌0.2%，报2,145美元。

LME期铜收涨0.2%，报6,910美元。

期铅收低0.9%，报2,425美元。期锡收涨0.3%，报21,550美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)