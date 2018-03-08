金属期市：期镍和其他金属一起下滑，因担心爆发全球贸易战

路透伦敦3月8日 - 期镍周四走低，跟随其他工业金属跌势，因担心爆发全球贸易战将会抑制经济成长和金属需求。

“因为担心爆发全球贸易战，(工业金属的跌势)从铜和铝开始，现在转至有空间结清头寸的金属，或者是可以建立新空头头寸的金属，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示。

“股市走势挣扎，波动率指数小幅走高，因此，目前显然是避险人气主导市场。”

周四股市交投相对平静，因有迹象显示，美国总统特朗普的钢铝关税计划可能豁免一些主要贸易伙伴。

期镍是跌幅最大的LME金属，收低2.4%，报每吨13,270美元。根据Marex Spectron预估，镍的投机性多头仓位占未平仓合约的13%，这一比例在LME金属中最高。

中国出口数据为金属提供一些支撑。数据显示，中国2月出口意外飙升，表明中国经济增长仍显韧性。

LME期锌下滑0.9%，收报每吨3,230美元，为12月22日来最低。

LME期铜下跌1.7%，收报每吨6,835美元，此前数据显示，中国2月铜进口较上月减少20%。

期铅跌1.6%，收报2,337美元，为近六个月最低。

期锡上涨0.8%，报21,545美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)