金属期市：期镍回吐近期涨幅，因获利了结

路透伦敦1月30日 - 期镍周二从两年高位回落，投资者对近期涨势锁定利润。美元下跌，供需前景改善支撑期镍近期走坚。

指标伦敦金属交易所(LME)期镍收低3.3%，报13,350美元。周一期镍触及2015年5月来最高14,040美元。

“基本金属全面下跌，主要是期镍也没有什么理由上涨，”法国兴业银行金属专家Robin Bhar表示。

他表示，镍价下跌，很可能是上周推高镍价的投机性买盘出脱。但他补充说，需求不断上升和库存持续下降，意味镍的基本面正在逐步改善。

镍价上周跳涨7.3%，是表现最好的基本金属。

LME镍注册仓单(on-warrant)库存降至250,920吨，为2018年的最低水准。

基金增持多头头寸，1月26日，LME镍净多头头寸上升至47,708口，为2017年1月来最高。

美元周二回吐稍早涨幅，此前美国公债收益率从近期高位回落。

投资者关注美国总统特朗普周二稍后发表国情咨文在基建方面的任何正面信号。

期铝收低0.8%，报2,207美元，此前触及近两周最低。期锡下跌1.4%，报21,625美元。期铅下滑0.4%，报2,592美元。

期锌跌1.5%，报3,496美元，周一曾触及2007年7月来最高3,584美元。期铜下跌0.5%，报7,050美元，此前降至一周最低水准。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)