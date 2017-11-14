金属期市：期镍引领基本金属普跌势头急挫5%，因中国数据弱于预期

* 期镍在周一劲扬3.1%后回落

路透伦敦11月14日 - 期镍周二下挫超过5%，引领基本金属价格全面回落，因中国经济数据弱于预期，引发需求忧虑。

期镍本月急升至两年高位，因市场寄望对电动车的需求反弹会带动镍需求。镍价目前仍处于修正过程中。

“总的来说，今日稍早出炉的中国数据不佳。数据显示中国经济增长可能正在放缓，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。

“我们认为，中国经济目前的总体情况是信贷不断收紧，这正在向实体经济传导，意味基本金属需求将会下降。”

镍可能出更大幅修正，他说。“镍价仍然高企，所以短期而言，镍价可能对负面消息反应很敏感。”今年期镍已上涨近25%。

伦敦金属交易所三个月期镍收低5.7%，报每吨11,780美元，为去年3月来最大单日跌幅。镍价在11月1日触及2015年6月以来最高13,030美元后大幅回落。

中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大。

美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期，受助于服务成本急升，导致批发通胀年率创逾五年半最高。数据支持美联储12月升息的预期。

LME三个月期铜收跌2%，报每吨6,759美元。

期锌收低1.9%，报3,151美元。期锡收跌0.2%，报19,470美元。期铅收跌2.1%，报2,470美元。期铝收跌1.2%，报2,082美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)