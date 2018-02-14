金属期市：期镍触及数年高位，工业金属价格大涨

路透伦敦2月14日 - 工业金属价格周三上涨，镍价触及两年半来最高，因美元下跌，令工业金属对持有其他货币的投资者来说更便宜。

美国通胀数据强于预期，引发对股市和包括金属在内的硬资产的买需，法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

“风险人气明显重再度盛行，商品价格大幅上涨，”他表示。

价格上升，触发预设的买入指令，从而进一步推高价格，Sucden交易商Liz Grant在报告中说。

指标伦敦金属交易所(LME)期镍收涨4.8%，报每吨14,100美元，此前触及2015年5月来最高14,135美元。

期镍上月突破了一条自2011年峰值以来的长期下行趋势线。预期中国进口不断急增、供应收紧和基金买兴等因素将合力维持镍价的水平。

因中国春节假期，上海期货交易所(ShFE)在周三收市后休市，将于2月22日重开，这令LME市场交投降温，增加价格波动性。

一项路透调查显示，如果美联储如多数分析师预期的那样今年至少加息三次，那么未来一年人民币兑美元将回吐2018年迄今以来的大部分涨幅。这将降低中国投资者的购买力。

指标期铝收高1.8%，报每吨2,177.50美元，升穿50日和100日移动均线等重要技术水准。

预期金属需求强劲，受德国强劲的经济成长数据支撑。

LME期铜收涨2.5%，报7,163美元，为一周最高水准，接近上月触及的四年高位7,312.50。

期锌上涨2.8%，收报3,567.50美元，期铅收高0.7%，报2,579美元。期锡收涨0.2%，报21,550美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)