金属期市：期镍跌至五周低位，因朝鲜紧张局势和上期所上调交易手续费

路透伦敦9月22日 - 期镍周五下跌5%，至五周低位，因上海期货交易所上调镍品种部分合约平今仓交易手续费，以打击投机活动，而钢等其它基本金属下跌，因朝鲜紧张局势加剧，投资者规避风险资产。

标普调降中国长期主权信用评级后，对中国信贷情况的担忧持续，美国升息前景，也重压市场。

朝鲜周五表示，可能在太平洋上空试射一枚氢弹，以回应美国总统特朗普要摧毁该国的威胁。这令金融市场感到不安。

对一些在韩国持有工业金属的小型贸易公司，一些银行已开始收紧其信贷额度，两位行业消息人士向路透表示。

“我们认为，朝鲜紧张情势是短期市场杂音，可能影响市场走势一两天，”瑞士宝盛集团商品研究部主管Norbert Ruecker说。

“总的来说，我们对金属市场仍持谨慎看法。我们认为，工业金属的投机热潮仍须降温，因价格脱离了基本面。”

金属价格可能需要进一步修正5-10%，才可反映供需基本面，Ruecker补充说。

中国上海期货交易所周五称，决定自2017年9月25日交易（即9月22日晚夜盘）起，上调镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从18元/手调整为30元/手。

伦敦金属交易所(LME)期镍是跌幅最大的基本金属，收跌5.3%，报每吨10,420美元，为8月16日来最低。本周周线下跌6%，为六个月来最大单周跌幅。

镍价和锌价承压，因中国钢价降至数周低位。

期锌下跌2.3%，收报3,031美元。

三个月期铜跌至8月16日来最低6,366美元，后缩减跌幅，收报6,457美元，下跌0.4%。

标普全球评级周五表示，中国试图降低债务迅速增长的风险，这一努力并没有像预期那样快奏效，信贷增长仍然太快。就在前一天，标普下调了中国的主权信用评级。

期铝跌0.6%，收报2,158美元，但本周周线上升3.5%。期铅下滑1.2%至2,483美元。期锡升0.4%至20,525美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)