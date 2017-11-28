金属期市：期镍跌至六周低位，因基本面恶化

* 预期中国不锈钢厂的镍需求转弱

* 印尼供应预期增加

路透伦敦11月28日 - 期镍周二触及逾六周最低水准，因市场担忧最大消费国中国的需求转弱，以及主要生产国印尼的供应不断增加。

伦敦金属交易所（LME）指标期镍收低1.9%，报每吨11,350美元，稍早曾跌至10月12日来最低11,255美元。

“我们的确看到中国需求下降，印尼供应增加，这将阻止价格从目前的水平上涨，”Cru Group顾问Mark Beveridge说。

印尼供应增加的最新消息是，印尼国有的PT Aneka Tambang Tbk (Antam)目标将明年镍矿石产量增加逾160%，至1,100万吨，今年产量预期为420万吨。

镍价在11月1日升至13,030美元的两年峰值，部分原因是预期电动汽车产业对充电电池需求增强，刺激镍价上涨。

电池制造商的镍需求预期在未来几年仅会逐步上升。

镍库存接近38万吨，较2012年12月的不足14万吨增长逾一倍。

中国占全球镍消费大约一半，大部分需求来自不锈钢厂。

分析师预期，在一段时间补充库存后，中国不锈钢厂的镍需求转弱。

国际镍业研究组织(INSG)最新数据显示，9月，全球镍市供应缺口微幅下降至6,100吨，8月经修正后为短缺6,300吨。

期铜下滑2%，至6,805美元。期铝跌1.5%，至2,102.5美元。期锌跌0.9%，报3,158美元。期铅回落1.5%，至2,427美元。期锡跌0.1%，至19,550美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)