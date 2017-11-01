金属期市：期镍飙升，受车用电池厂商需求攀升前景提振

路透悉尼11月1日 - 中国期镍周三早盘涨停，尾随隔夜伦敦盘升势，此前因电动车电池制造商有新的需求而使镍前景转为乐观。

周二伦敦金属交易所(LME)三个月期镍获得强劲的买需，今日中国上期所期镍早盘便快速上涨。

“期货市场对电动汽车所带来的新市场需求做出反馈，首先是伦敦期镍，然后是上海期镍，”澳洲国民银行金属分析师Amy Li说，“这是需求面题材，不是供给面。”

澳新银行大宗商品专家指出，镍市对于其在电动车发展中的地位益发有信心，在伦敦金属交易所活动周(LME Week)年会上生产商和交易商对该领域的需求成长发表乐观讲话。

金属价格在LME Week期间出现大幅波动并不异常，特别是全球主要的贸易商、生产商和基本金属消费者在年会晚宴后于次日清晨重新集合，讨论行业状况并开始协商明年的供货合同。

与以往不同，今年出现大幅波动的是镍而不是铜。

瑞银在客户报告中将镍列为其未来两至五年的大宗商品首选之一，因电动车行业迅速发展，是一项新的需求来源。

0538GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨1.8%，至每吨12,692美元，延续隔夜大涨5%的升势。伦敦期镍目前位于2015年年中以来高位。

上海期镍主力合约涨6%触及涨停，报每吨99,340元人民币，为近11个月来最高。

上海期镍今年至今上涨了11.8%，而伦敦期镍同期上扬27%。

上海期镍未平仓合约自10月初以来增加45%至374,307口，为1月以来最高。

沪铅及沪锌亦劲升，分别涨2%及1.3%，跟随中国钢材价格涨势。(完) (编译 王洋/王兴亚；审校 杜明霞/于春红)