金属期市：期镍，期锌和期铝从数年高位回落

* 期镍从两年峰值回落，期锌从10年高位下滑

* 期铝在追平五年高位后走低

路透伦敦11月2日 - 交易商周四对期镍，期锌和期铝锁定利润，上日这些基本金属触及数年高位，期镍录得逾三年来最大的两日涨幅。

期镍周二和周三累计跳涨超过1,100美元，因预计需求将因电动汽车买需增长而受到提振，期锌触及2007年8月来最高水准，因预计供应不足。

“短期内电动车不会对整体需求产生实质性影响，”Capital Economics分析师Caroline Bain说，“对期镍而言，需求前景会持续更长时间，从这个角度看是好消息，但从利空角度看，涨势有些过度。”

“期锌获得的基本面支撑要好得多，交易所库存水平非常低，供应吃紧，”她补充说，“期锌的涨势有些超前，但锌市的基本面故事要好得多。”

期铝追平上周触及的五年峰值后回落。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍收低1.4%，报每吨12,605美元，周三触及逾两年最高13,010美元。本周周线仍上升超过8%。

期锌收跌0.6%，报每吨3,258美元，周三曾升至十年高位3,326美元。

本周是LME周，交易商、生产商和终端用户齐集伦敦，出席这一重要的行业会议。

美元兑一篮子货币跌至一周来最低，之前美国众议院共和党公布期待已久的税改议案。

LME期铜持平，报每吨6,929美元，周三上涨1.3%。

期铝收跌0.5%，报每吨2,173.50美元，周三追平上周触及的五年峰值2,215美元。期铅收跌1.6%，报2,443美元。期锡收高1.3%，报19,645美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)