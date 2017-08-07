金属期市：沪铜接近四年高点，伦铜小跌

路透墨尔本8月7日 - 上海期铜周一接近四年高位，因钢铁价格上扬促使金属全线空头回补，但美元走强令期铜很快回撤。

“在中国，近期期铜价格和需求的主要拉动因素一直是铁矿石和螺纹钢价格...这通常会导致工业金属浮现普遍买兴，”Kingdom Futures在报告中称。

“随着9月和10月的临近，买家似乎再度调整仓位，为预期中的需求改善以及价格上涨做准备。”

上海期交所主力期铜合约一度上涨逾1%，站上每吨51,060元人民币，接近2月高位51,200元人民币，升破该关口将使铜价重新触及2013年4月以来最高水准。沪铜最新持平于每吨50,260元。

0619GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%至每吨6,361.50美元，稍早曾跳升至6,430.50美元，较最近触及的两年高位低不到10美元。成交量为7,500多口，是通常水平的两倍多。

一位美国交易商表示，“我的看法是美国就业数据绝对是意外正面，”并称美元可能会从此走强。“(铜)目前非常适合做空。”

美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应趋紧的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。

上海期铝大涨超过3%，触及2013年1月以来最高位，因主要生产国中国可能削减产能。

LME期镍上扬1%，追随钢价走势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资产管理公司在8月1日止当周的COMEX期铜净多仓升至纪录高位。 (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 王洋/王颖)