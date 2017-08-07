金属期市：沪铜接近逾四年高位，伦铜小跌0.5%

路透墨尔本8月7日 - 上海期铜周一接近四年高位，因钢铁价格上涨在金属市场引发一波空头回补，不过之后市场因美元走强而迅速回落。 上海期交所期铜合约 一度上涨逾1%，站上每吨51,060元人民币，接近2月高位51,200元人民币，升破该关口将使铜价重新触及2013年4月以来最高水准。沪铜最新跌0.3%至50,260美元。 0137GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌0.5%至每吨6,343美元，稍早曾跳升至6,430.50美元，较最近触及的两年高位低不到10美元。 成交量为5,500口左右，为亚洲市场早盘平均水平的约三倍。 一位美国交易商表示，“我的看法是美国就业数据绝对是意外正面。 (铜)目前非常适合做空。” 美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力 市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开 始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。 在上海获得实货铜和锌的溢价下滑，反映出实货需求因高价而下跌。 镍溢价则触及两年高位，因融资需求强劲。 中国外交部长王毅周日表示，联合国安理会针对朝鲜(北韩)出台的 新制裁决议是对朝鲜进行一系列导弹试射的正确回应，但在目前的“关键 时刻”，对话对于解决这一复杂而敏感的问题至关重要。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资 产管理公司在8月1日止当周的COMEX期铜净多仓升至纪录高位。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 徐文焰/张涛)