金属期市：沪铜跌至去年9月底以来最低，因美国关税忧虑蔓延

路透墨尔本/北京3月9日 - 沪铜周五跌至去年9月底以来的最低位，因投资者聚焦于美国钢铝进口关税所引发的贸易紧张局势。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税， 但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，担心美国对进口钢铝征收关税引发”以牙还牙”式的贸易报复升级，那会损害企业信心与投资。中国相关金属行业协会呼吁当局采取报复性措施。

但野村淡化该政策对钢铝主要生产国中国出口的影响，指出”中国钢铝出口总量中美国的占比只有(约)16%”。

上海期交所主力期铜合约收跌2%，报每吨51,190元人民币(8,080.12美元)，创9月28日以来最低收位。该合约本周下跌2.5%，2018年内跌8.2%。

0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%至每吨6,803美元，稍早触及2月9日以来低位。

锌在基本金属中受冲击最大，沪锌跌逾3%至12月8日以来最低位，收盘下跌2.6%至每吨24,615元。LME期锌跌1.2%。

沪铝收低1%，报每吨14,075元。LME期铝下滑0.4%。上海期交所可交付铝库存增加4,517吨，创到纪录新高846,913吨。

日本外务大臣称，美国关税决定或对双边关系产生”重大影响”。韩国产业通商资源部长称，将考虑向世界贸易组织(WTO)申诉美国钢铁关税一事。(完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 高琦/李春喜)