金属期市：沪铝上涨逾1%，受氧化铝价格上涨推动

路透北京12月20日 - 沪铝价格周三上涨逾1%，从上日微跌中反弹，因原材料价格上涨及中国减产在年底为市场提供支撑力道。

中国北方氧化铝生产商受该地区日益严重的天然气供应短缺影响，这推高了氧化铝价格。一些炼厂使用氧化铝来生产铝。

铝价回升“是因为氧化铝价格反弹，而后者又是因为天然气价格飙升驱动，”Argonaut Securities驻香港的分析师刘晓慧说。

她并表示，鉴于天然气价格上扬，燃料成本在氧化铝生产成本所占的百分比，可能要高过通常的30%。

截至中场休息，上海期交所交投最活络的2月期铝上涨1.2%报每吨14,660元人民币(2,222.93美元)，迈向五日内的第四日上涨，上周公布的数据显示，中国11月铝产出大幅下滑。

国家电力投资集团公司在山西的一个下属公司的消息人士告诉路透，自上周以来天然气短缺已经影响到该公司生产，据估计本月氧化铝产量预计减少5-6万吨。

0450 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝下跌0.1%报每吨2,097.50美元，上日触及三周高点。

主力沪铜涨0.3%至53,700元人民币，但LME期铜持平，报每吨6,941.50美元。(完) (编译 汪红英/张若琪 审校 杜明霞/汪红英)