金属期市：沪铝价格续跌，新疆铝锭运输情况改善

路透北京1月17日 - 沪铝周三连续第二个交易日下跌，因气候情况改善，协助新疆铝锭运往华东地区的货流。

新疆是炼铝重镇，当地大雪影响本月交通，导致铝锭运送受阻。“即使如此，市场上库存仍在上升，”光大期货研究主管Xu Maili称。

沪铝价格今年以来已下跌3.9%，截至1月12日时，上海期交所铝库存为纪录高位773,941吨。

“由于目前天气不错，运输情况将会变好，人们预期将会有更多铝锭运往仓库，”英国商品研究所(CRU)驻北京分析师王倩表示。

0452GMT，上海期交所主力3月期铝跌1.8%，至每吨14,625元人民币(2,275.34美元)，稍早触及12月20日以来低位14,560元人民币。

伦敦金属交易所(LME)期铝跌0.1%，至每吨2,188美元。

上海期交所主力期铜合约下挫1.4%至每吨53,850元人民币。

LME三个月期铜涨0.1%报每吨7,082美元，部分扳回周二1.8%的跌幅。

上海期交所数据显示，期货经纪商格林大华周二减持35%的4月沪铜合约多仓，但仍持有7,803口，为4月合约持仓规模最大者。

LME仓库的工业金属库存去年减少逾40%，今年预计还将继续下滑。理论上而言，这暗示着供应趋紧，并可能引发价格大涨。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 于春红/王兴亚)