金属期市：沪铝收盘小跌，盘中触及逾两周高点

路透北京3月2日 - 沪铝周五稍早触及逾两周高点后，转为小跌，此前美国总统特朗普承诺将对进口铝课征10%关税。

中国出口至美国的铝金属数量若减少，可能使中国国内市场过剩情况加剧，但Argonaut Securities认为这项行动的影响有限。

Argonaut Securities在一篇报告中指出，”我们认为提高铝制品进口关税对中国铝出口及国内市场的影响将不大。”

其补充道，”中国2017年铝产品对美出口占出口总数约14%，但仅相当于1%中国铝产出总量。”

上海期交所主力4月期铝合约收跌0.1%至每吨14,340元人民币(2,259.98美元)，之前最高升至14,480元，为2月12日以来最高水准。该合约本周上涨0.8%，创出12月29日止当周以来最大周线涨幅。

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.3%至每吨2,140美元。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国、欧洲和邻国加拿大等主要贸易伙伴的报复。

美国铝金属溢价升至近三年高位，因买家希望在成本真正提高前买到手。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.1%报每吨6,925.50美元。

主力沪铜合约收跌0.1%报每吨52,320元人民币。上海期铜未平仓合约周四激增至855,760口，为2015年11月以来最高。

沪镍跌幅最深，重挫2.2%至102,180元人民币，追随伦敦期镍上日挫跌2.3%走势，受不锈钢存货过剩影响。(完) (编译 蔡美珍/张明钧;审校 白云/刘秀红)