金属期市：沪锌跌逾2%，单日跌幅为12月以来最大

路透北京3月6日 - 上海期锌价格周二下跌逾2%，跌幅为三个月最大，追随伦敦金属交易所(LME)价格的跌势。此前LME锌库存攀升。

此外，美国总统特朗普扬言要对进口钢征收25%的税率，也使锌价格受到打压，因为锌可给钢用作镀锌处理。

此举引发中国和加拿大等国的批评，引发可能爆发贸易战的传言。特朗普也表示要对进口铝征收10%的税率。

“贸易战忧虑继续令市场承压...导致LME基本金属遇到阻力。”经纪商Sucden Financial在周二报告中指出。

上海期交所交投最活跃的4月期锌合约收低2.1%，报每吨25,450元人民币（4,011美元），创下去年12月6日以来的最大单日跌幅。该合约盘中曾触及25,210元人民币，为12月15日以来最低。

0729 GMT，伦敦期锌报每吨3,292.50美元，几无变动，上日曾触及年内低点。LME仓库锌库存MZN-STOCKS在周一跳增59%，达到209,050吨，注册仓单(on-warrant )水平则几近翻倍至162,825吨。

伦敦期铜上涨0.5%至每吨6,945美元。上海主力4月期铜上涨0.6%，收报每吨52,420元人民币。上海期铅下跌1%。

美国总统特朗普周一面临来自政坛、外交盟友与美国企业渐增的压力，呼吁其在钢铝关税议题踩煞车，不过特朗普表示将坚持下去。 （完） (编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉/于春红)