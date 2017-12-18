金属期市：沪镍收盘劲升逾4%，受中国钢材需求前景激励

路透墨尔本12月18日 - 上海期镍周一跳涨逾4%，尾随伦敦镍价走势，此前中国称将降低部分钢材出口关税，引发了对于需求的憧憬。

上海期货交易所期镍收盘大涨4.2%，至每吨93,740元人民币(14,176.82美元)，盘中一度升至94,340元，为11月28日以来最高。尽管价格上涨，未平仓合约却持稳，但这表明空仓被平仓。

伦敦金属交易所(LME)期镍上涨0.4%，至每吨11,625美元，延续上周五劲升3.8%升势。

中国财政部上周五表示，决定自2018年1月1日起调降一些钢铁产品的出口关税，以刺激出口。

国际镍业研究组织(INSG)的报告显示，全球精炼镍的供应缺口在今年头九个月扩大至65,700吨，超过2016年同期的47,400吨。这帮助削减了交易所的库存供应过剩。

上述消息推动钢铁生产相关原材料的价格。大连商交所铁矿石期货飙升7.1%。

LME期铜持稳于每吨6,888.50美元；伦铜上周五涨1.4%，并一度触及11月底以来的最高位6,913美元。上海期货交易所主力期铜合约涨1.5%至53,560元人民币。

最新数据显示，截至12月12日当周，对冲基金及资产管理公司减持了COMEX铜合约净多仓。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/高琦)