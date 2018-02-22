金属期市：美元反弹压低伦敦金属，沪市结束假期涨跌互现

路透墨尔本2月22日 - 伦敦金属周四下跌，因美国决策者支持需要进行更多升息，推动美元上涨，进而给金属施压。中国市场结束一周的假期恢复交易。

0120 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌1.2%至7,033美元，上交易日收高0.4%。支撑位在30日移动均值每吨6,826美元。

沪铜回吐稍早1%的部分涨幅，最新报52,800元人民币(8,323美元)，仍然上涨0.5%。沪镍上涨1%，但其他金属平盘或下跌。

美元周三升至逾一周高位，延续了上周以来的反弹势头，受短期美债收益率上涨推动 ，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强 。

德国财政部周四称，强劲的内需和外国订单增加提振德国经济增长，德国政府预计普遍增长趋势将持续。

钴行业三位消息人士透露，美国消费电子公司苹果正在与大型钴生产企业进行商谈，以确保供应。这种材料对于苹果手机所使用的锂电池而言非常关键。

嘉能可执行长格拉森博格周三表示，公司2017年业绩“创纪录最佳”，受大宗商品市场反弹提振，并称拥有满足未来需求的资产。

LME期镍和期锌均下跌逾2%，期铝和期铅下跌约1%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/李爽)