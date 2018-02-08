金属期市：铜价上涨脱离七周低点，因中国进口强劲

路透墨尔本2月8日 - 伦敦期铜价格周四上涨脱离七周低点，受中国进口数据表现强劲支撑，该数据令人乐观预期这个全球最大金属消费国的需求稳健。

中国贸易活动在12月降温之后1月回升，进出口增长幅度皆远高于预期，让新年有了一个强劲的开局。

然而经纪商Kingdom Futures在一份报告中指出，整体市场对于本周股市动荡的不安情绪犹存，加上中国春节长假将届料将打击近期金属需求，金属价格看来岌岌可危。

“今日金属市场谨慎开盘，随着中国春节假日的临近，周末前可能还会有一波抛盘。”

0526GMT时，LME三个月期铜上涨0.4%，报每吨6,907美元，逆转昨日的大幅下跌态势。昨日铜价曾下跌2.8%至12月19日最低每吨6,865美元。

铜价已经跌破约6,883美元的100日移动均线支撑位，这不利于铜市的技术前景。

主力沪铜下跌2%至每吨51,840元人民币(8,196美元)。

1月中国未锻造铜进口量连续第二个月下跌。

瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan说，由于中国废铜进口的新限制措施即将实施，冶炼厂的原料供应面临不确定性，因此贸易商可能会进口更多的阴极铜至国内。“我认为今年上半年(阴极铜)进口将强劲，”他说。

亚洲股市周四在六周低位徘徊，因美债收益率向四年高位攀升，此前投资者担心企业享受多年的低借款成本恐面临通胀上升的威胁。 (完) (编译 张明钧/王洋; 审校 于春红)